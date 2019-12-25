В Петербурге могут начать выдавать продуктовые сертификаты малоимущим

Данный вопрос рассматривается и на федеральном уровне.

В Петербурге могут начать выдавать продукты по специальным сертификатам малоимущим гражданам. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на главу комитета по соцполитике Александра Ржаненкова.

Александр Ржаненков рассказал, что рабочая группа по данному вопросу еще формировалась, но вопрос уже изучают. Глава комитета по социальной политике отметил, что "все идет" к введению продовольственных сертификатов.

Данный вопрос параллельно изучается и в Минпромторге, Министерстве труда и социальной защиты.

Ранее получателям жилищных пособий предложили давать продуктовые карточки.

Фото: Piter.tv