Видео: в Петербурге мать похитила собственного ребёнка у бывшего мужа

Отцу ребенка заломали руки при попытке помочь дочери. Девочка сопротивлялась матери.

Петербурженка организовала похищение своего же ребёнка у бывшего супруга, о чём он сам рассказал 78.ru в пятницу, 17 апреля.

Инцидент произошел 13 апреля в подъезде дома № 143 по проспекту Ветеранов. Женщина вытащила силой на лестничную площадку 8-летнюю девочку. Девочка при этом упиралась и кричала. В это время на крик выбежал отец, которого быстро перехватили двое крепких мужчин и заломали ему руки. Все позже уехали на черном тонированном фургоне.

По словам пострадавшего, – отца 8-летней девочки, – они с супругой в 2013 году разъехались, уже имея на руках общего малыша. Общение с ним они поделили поровну. В 2016 женщина подала на развод, девочку оставили с мамой, отцу разрешили две встречи в неделю.

Спустя какое-то время у девочки появились свои интересы, кружки и секции, на которые мать водить её не захотела. Поэтому 4 из 7 дней в неделю она жила с отцом. Перед первым классом бывшие супруги подписали медиативное соглашение, согласно которому ребёнок месяц живёт с матерью, а с отцом общается только по телефону, спустя месяц сам решает, с кем остаться жить. Однако, через месяц мать не привела ребенка, отчислила ее из школы, год девочка сидела дома, потом снова пошла в первый класс. Отцу с ней не разрешалось общаться.

Со временем ему всё-таки позволили видеться с дочерью. Было подписано мировое соглашение. Но в феврале этого года следком возбудил уголовное дело в отношении матери, так как на теле девочки нашли следы побоев. Ребенок не хотел жить с мамой и переехал к отцу.

Мужчина рассказал, что еще во время четырех экспертиз девочка говорила, что хочет жить с отцом, с мамой категорически отказывается. Также девочка в суде под присягой подтвердила судье, что хочет жить с отцом

На похитительницу уже написаны заявления в СК и полицию.

Видео: 78.ru