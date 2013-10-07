В Петербурге компания "Парк 16" отозвала жалобу по конкурсу на выбор перевозчика мусора

Жалобу должны были рассматривать 2 декабря.

В четверг, 2 декабря, стало известно, что компания "Парк 16" отозвала жалобу, которую подавала на прошлой неделе по конкурсу на выбор перевозчика мусора в трёх районах Петербурга. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Так, по данным издания со ссылкой на двух источников, компания передумала оспаривать итоги конкурса. Отметим, что ее должны были рассматривать сегодня. Теперь на территории Пушкинского, Колпинского и части Невского района оказывать услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов будет ООО "Ресурс Атэ", которое предложило цену в 847 млн рублей.

Напомним, что первоначальная цена составляла 855 млн рублей.

Ранее экс-глава "Петроэлектросбыта" стала директором "Невского экологического оператора". Организация будет реализовывать единую для двух субъектов концепцию обращения с отходами.

Фото: Piter.tv