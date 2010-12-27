Экс-полицейский отправится в тюрьму на 5 лет за махинацию ради наследства

Бывший полицейский лишится свободы на 5 лет. Подсудимый пытался похитить денежные средства и получить завещание квартиры обманным путем.

Экс сотрудник полиции Андрея Могульяна отправится в тюрьму на пять лет. Он обвиняется в спаивании пенсионера ради получения денежных средств, а также завещания квартиры. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру наказания в виде лишения свободы на 5 лет.

Следствие и суд показывают, что Могульян, являясь участковым уполномоченным полиции 12 отдела УМВД по Фрунзенскому району, решил совершить хищение денежных средств, принадлежащие знакомому пенсионеру. На его счетах находились более 500 тыс. рублей, а также он имел собственную однокомнатную квартиру стоимостью 3,6 млн рублей.

Бывший полицейский убедил пенсионера, чтобы тот подписал завещание вместе с доверенностью на право распоряжаться деньгами, а также иметь право быть представителем во всех административных, государственных и других органах города.

После чего злоумышленник забрал все денежные вклады, сняв их со счетов. Но уговорить пожилого человека на дарственную так и не удалось, так как пенсионер уже подал заявление в полицию о совершенном.