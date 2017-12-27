В Петербурге в 2021 году запустят скоростной трамвай от станции "Южная" до Колпино

Власти Санкт-Петербурга планируют запустить скоростной трамвай от станции метро "Южная" в Колпино в 2021 году.

В Смольном обсудили формирование транспортно-пересадочного узла "Южный" на территории Пушкинского района Петербурга. Как заявил начальник отдела проектирования КРТИ Андрей Шашков, в районе строящейся станции метро "Южная" планируется построить дорожную развязку и линию скоростного трамвая до Колпино, об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина.

"На 2018 год запланировано проведение конкурсных процедур на разработку проектной документации по строительству линии скоростного трамвая "Станция метро "Южная" - Колпино" с заключением государственного контракта в марте 2018 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на апрель 2021 года", - говорится в сообщении.

По оценке властей, в результате запуска данного маршрута улучшатся условия движения по улично-дорожной сети в Колпинском районе за счет перераспределения части пользователей легкового автотранспорта на общественный.