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В Петербурге в 2021 году запустят скоростной трамвай от станции "Южная" до Колпино
Вчера, 21:59
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ProkVad
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В Петербурге в 2021 году запустят скоростной трамвай от станции "Южная" до Колпино

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Власти Санкт-Петербурга планируют запустить скоростной трамвай от станции метро "Южная" в Колпино в 2021 году.

В Смольном обсудили формирование транспортно-пересадочного узла "Южный" на территории Пушкинского района Петербурга. Как заявил начальник отдела проектирования КРТИ Андрей Шашков, в районе строящейся станции метро "Южная" планируется построить дорожную развязку и линию скоростного трамвая до Колпино, об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина.

"На 2018 год запланировано проведение конкурсных процедур на разработку проектной документации по строительству линии скоростного трамвая "Станция метро "Южная" - Колпино" с заключением государственного контракта в марте 2018 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на апрель 2021 года", - говорится в сообщении.

По оценке властей, в результате запуска данного маршрута улучшатся условия движения по улично-дорожной сети в Колпинском районе за счет перераспределения части пользователей легкового автотранспорта на общественный.

 

Теги: метро , подземка , смольный , спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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