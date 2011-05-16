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В Петербурге изнасилованная школьница попала в больницу с острым отравлением
Сегодня, 18:15
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В Петербурге изнасилованная школьница попала в больницу с острым отравлением

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Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

В Приморском районе злоумышленник надругался над 13-летней девочкой. Об этом сообщили на портале "Невские Новости"

Несчастье произошло на Мебельной улице в ночь на пятницу, 12 августа. На шее школьницы заметили кровоподтеки – засосы.

Ребенок попал в больницу. Врачи диагностировали у пациентки острое пероральное отравление. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. По факту нападения на ребенка началась проверка.

Ранее на Piter.tv: в Севастополе 18-летнего петербуржца подозревают в изнасиловании ребенка на черной лестнице.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, мебельная улица, полиция, родители, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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