В Петербурге изнасилованная школьница попала в больницу с острым отравлением

Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

В Приморском районе злоумышленник надругался над 13-летней девочкой. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Несчастье произошло на Мебельной улице в ночь на пятницу, 12 августа. На шее школьницы заметили кровоподтеки – засосы.

Ребенок попал в больницу. Врачи диагностировали у пациентки острое пероральное отравление. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. По факту нападения на ребенка началась проверка.

Ранее на Piter.tv: в Севастополе 18-летнего петербуржца подозревают в изнасиловании ребенка на черной лестнице.

Фото: Piter.tv