В Петербурге избившего подростка инженера оставили под стражей на трое суток

Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии с пятницы.

В воскресенье, 15 августа, в центре Петербурга инженеру, который избил подростка, продлил срок задержания под стражей до трех суток. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах.

В пятницу, 13 августа, в детскую городскую больницу №19 госпитализировали 13-летнего мальчика. Он находится в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ночью следующего дня обратился предполагаемый обидчик ребенка. Он рассказал о том, что в ходе возникшей ссоры схватил несовершеннолетнего за ногу и куртку, поднял и бросил на асфальт. После этого мужчина скрылся с места происшествия. Подозреваемого задержали.

Ранее в Никольском 13-летняя гимназистка разбилась, когда спускалась из окна 3-го этажа.

Фото: Piter.tv



