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В Петербурге избившего подростка инженера оставили под стражей на трое суток
Сегодня, 21:23
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В Петербурге избившего подростка инженера оставили под стражей на трое суток

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Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии с пятницы.

В воскресенье, 15 августа, в центре Петербурга инженеру, который избил подростка, продлил срок задержания под стражей до трех суток. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах.

В пятницу, 13 августа, в детскую городскую больницу №19 госпитализировали 13-летнего мальчика. Он находится в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ночью следующего дня обратился предполагаемый обидчик ребенка. Он рассказал о том, что в ходе возникшей ссоры схватил несовершеннолетнего за ногу и куртку, поднял и бросил на асфальт. После этого мужчина скрылся с места происшествия. Подозреваемого задержали.

Ранее в Никольском 13-летняя гимназистка разбилась, когда спускалась из окна 3-го этажа.

Фото: Piter.tv 

 

Теги: детская больница 19 имени раухфуса, избиение несовершеннолетнего, мальчика избили
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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