  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Никольском 13-летняя гимназистка разбилась, когда спускалась из окна 3-го этажа
Сегодня, 17:46
158
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Никольском 13-летняя гимназистка разбилась, когда спускалась из окна 3-го этажа

0 0

Девочка поступила в стационар Тосненской больницы в тяжелом состоянии.

Накануне вечером в Никольском 13-летняя девочка спускалась из окна третьего этажа на кушаках и сорвалась. Об этом сообщает "Фонтанка".

Девочка поступила в стационар Тосненской больницы в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали травму в области живота. По предварительным данным, подросток получила увечья, когда выбиралась из окна 3-го этажа на кушаках около семи вечера.
Известно, что ребенок учится в седьмом классе. Сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних эта семья знакома. На данный момент правоохранительные органы выясняют, почему девочка выбрала экстремальный способ, чтобы выйти из квартиры.

Ранее полицейский в Шушарах ранил из пистолета мужчину, напавшего на его коллегу с молотком.

Фото: pexels

 

Теги: выход в окно, подросток, тосненкий район, тяжелое состояние
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии