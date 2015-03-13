В Никольском 13-летняя гимназистка разбилась, когда спускалась из окна 3-го этажа

Девочка поступила в стационар Тосненской больницы в тяжелом состоянии.

Накануне вечером в Никольском 13-летняя девочка спускалась из окна третьего этажа на кушаках и сорвалась. Об этом сообщает "Фонтанка".

Девочка поступила в стационар Тосненской больницы в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали травму в области живота. По предварительным данным, подросток получила увечья, когда выбиралась из окна 3-го этажа на кушаках около семи вечера.

Известно, что ребенок учится в седьмом классе. Сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних эта семья знакома. На данный момент правоохранительные органы выясняют, почему девочка выбрала экстремальный способ, чтобы выйти из квартиры.

Ранее полицейский в Шушарах ранил из пистолета мужчину, напавшего на его коллегу с молотком.

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