Молодой иностранец разбился, выпав из окна на Старо-Петергофском проспекте

Установлено, что погибшим является 26-летний колумбиец. Он приехал в Петербург из Москвы, где учился в РГУ нефти и газа.

В пятницу, 10 мая, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга иностранный студент разбился, выпав из окна отеля на Старо-Петергофском проспекте. Об этом сообщают городские СМИ.

Как стало известно, молодого человека нашли в пять часов утра, лежащим на дороге. Он был госпитализирован в Мариинскую больницу, однако медики не смогли ему помочь. Пострадавший скончался от множества переломов.

Установлено, что погибшим является 26-летний колумбиец. Он приехал в Петербург из Москвы, где учился в РГУ нефти и газа.

Подробности гибели молодого человека предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

После того как, медики забрали со Старо-Петергофского проспекта тело студента, их коллеги были вынуждены вновь приехать на указанную улицу. В районе половины шестого на участке дороги вблизи Обводного канала столкнулись две маршрутки. По предварительной информации в ДТП пострадали девять человек, включая троих несовершеннолетних.

Фото: Piter.TV