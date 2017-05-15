В Петербурге ищут таинственно исчезнувшего шавермиста из Туниса

В правоохранительные органы Петербурга обратилась женщина, заявившая о пропаже мужчины, приехавшего на заработки из Туниса. Как сообщает издание "ПолитЭксперт", он работал поваром в кафе "Шаверма" на улице Чехова, 16.

Женщина рассказала, что пропавший и раньше уходил из дома по неизвестным причинам, и даже не появлялся несколько дней. Она также сообщила приметы мужчины: 38 лет, рос 165 см, худощавое телосложение, черные и вьющиеся волосы и нос с горбинкой. По словам женщины, он "ходит вразвалку, курит, пьет, и имеет взрывной характер". Связи с родственниками, проживающими в Северной Африке, он не поддерживал.

В последний раз по адресу проживания мужчину видели в апреле этого года.

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