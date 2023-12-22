На проспекте Металлистов утром произошел пожар в кафе

На место случившегося прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины.

Сегодня, 25 марта, в Калининском районе произошел пожар. На проспекте Металлистов в доме № 88 загорелось кафе "Шаверма". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:39. Пламя охватило пять квадратных метров. На первом этаже пятиэтажного жилого дома в кафе происходило горение на кухне.

На место случившегося прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины. Они потушили пламя в 07:58.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Ефимова произошла драка со стрельбой.

Фото: Piter.tv