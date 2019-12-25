Смольный ищет подрядчиков для ремонта двух улиц города

Обновление требуется 12-13 линиям Васильевского острова и Якорной улице.

Смольный объявил аукционы на поиск подрядчиков для дорожного ремонта двух улиц в Петербурге. Как уточнили в пресс-службе городского КРТИ, в обновлении нуждаются Якорная улица и 12-13 линии Васильевского острова.

Организации-победителю нужно отремонтировать 1,2 километра проезжей части и тротуаров в Василеостровском районе до конца года, цена контракта составляет 76,75 миллионов рублей. Почти двум километрам Якорной улицы ремонт необходим до ноября 2021 года. Здесь работы оцениваются в 82,73 миллиона рублей.

Заявки на конкурс ждут до 19 июня.

Также мы рассказывали, что кровлю БДТ отремонтируют к октябрю 2021 года.

Фото: Piter.TV