Кровлю БДТ отремонтируют к октябрю 2021 года

Стоимость работ – 67,3 миллиона рублей.

Северо-Западная дирекция Минкультуры РФ ищет подрядчика ремонта кровли исторического здания Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова после неудачной реконструкции 2011-2014 годов. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Стоимость работ – 67,3 миллиона рублей, окончание – 30 сентября 2021 года. Победителя конкурса планируют определить в июле этого года. Подрядчик должен установить систему молниезащиты, смонтировать греющий кабель, частично отреставрировать кирпичную кладку кровельных надстроек и установить систему видеонаблюдения. При этом ремонт кровли должен идти без приостановки деятельности театра.

БДТ открылся после масштабной реконструкции в конце сентября 2014 года. Уже в ноябре 2018 года Генпрокуратура сообщила, что при реконструкции БДТ выявлены нарушения, возбуждены три уголовных дела.

Трансляции БДТ за месяц посмотрели почти 4 миллионов человек.

Фото: Piter.TV