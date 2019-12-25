В Петербурге ищут 9-классницу, которая ушла из дома после ссоры с матерью

Девочка неоднократно уходила, состоит на учете в ОДН.

Вечером 8 ноября в полицию Ленобласти обратилась женщина 1981 года рождения, работающая овощеводом в агрофирме "Выборжец", и заявила о пропаже своей 17-летней дочери, ученицы 9 класса. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, девочка ушла из дома 7 ноября около 14 часов. Перед этим между матерью и дочкой произошла ссора. До настоящего времени девочка не вернулась домой.

Мать рассказала, что ее дочка неоднократно уходила и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних (ОДН). В настоящий момент ведутся поиски школьницы.

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Фото: Piter.TV