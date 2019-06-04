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В Петербурге не появятся государственные речные трамваи
Сегодня, 20:19
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smirenny

В Петербурге не появятся государственные речные трамваи

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Спрос на такой вид транспорта слишком зависит от погоды.

В понедельник, 5 апреля, прошла пресс-конференция председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова. "Невские Новости" узнали, появятся ли в Петербурге речные трамваи. 

По словам Полякова, "история себя не оправдала" ранее: трамваи слишком зависят от погоды. Зачастую они либо ходили вхолостую, либо простаивали у причалов. Это не выгодно для городского бюджета. 

Однако гости города любят прогулки по рекам и каналам, поэтому председатель комитета сообщил, что чиновники планируют развить сеть причалов для частных перевозчиков и речного такси.

Ранее мы писали, что Кабмин направит 1,2 млрд рублей на поддержку проектов в сфере туризма.

Фото: Pixabay

Теги: речной трамвай, речные трамваи
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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