В Петербурге и Ленобласти растет доля просроченных ипотечных кредитов

В целом просрочки по ипотечным кредитам фиксируют по всей стране.

В статистику регионов России, в которых зафиксировали рост просрочки по ипотечным кредитам попали Петербург и Ленобласть, передает РБК.

Объем просроченных кредитов в стране за первый квартал 2021 года составил 7,2 миллиарда рублей, что означает рост на 4%. Доля просрочек по договорам долевого участия 8,9% увеличилась на 0,5 процентных пункта, когда как за весь 2020 год рост был на 0,8 процентных пункта.

В Петербурге эксперты отметили рост на 10%, а объем просроченной задолженности составил 391 миллион рублей – ситуация в целом лучше, чем в Ленинградской области, где был зафиксирован рост на 12%. Объем долга в денежном выражении составил 135 миллионов рублей, доля ДДУ – 16,5%. Таким образом, 47 регион занимает 18 позицию в рейтинге по стране.

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Фото: Piter.TV