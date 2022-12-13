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В Петербурге и Ленобласти приняли свыше 12 тыс. заявлений на единое пособие для родителей
Сегодня, 12:57
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В Петербурге и Ленобласти приняли свыше 12 тыс. заявлений на единое пособие для родителей

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Поддержка предоставляется беременным и семьям с детьми до 17-ти лет.

В Петербурге и 47-ом регионе было подано 12,3 тыс. заявлений на назначение единого пособия для беременных женщин и семей с детьми младше 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

В правительстве города уточнили, что мера поддержки была принята недавно. Частично заявления поступили и от родителей, с первенцем в возрасте до 3 лет. Эта категория семей также имеет право на единое пособие, которое будет оформлено по новым правилам.

Исключением станут случаи, в которых ребёнок родился до 2023 года – тогда деньги переведут на прежних условиях, без учета имущества и при наличии более высоких семейных доходов.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург получит 176 млн рублей на поддержку рынка труда.

Фото: Pxhere

Теги: пособие для семей, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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