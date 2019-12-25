В Петербурге и Ленобласти погибли 163 пешехода с начала года

Рейды пройдут в четырёх районах Петербурга и семи районах Ленобласти.

В Ленинградской области и Петербурге с начала года в результате дорожных аварий участием пешеходов погибли 163 человека. Еще 1970 получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и области, с 20 по 30 декабря сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды, которые направлены на повышение безопасности пешеходов. Они пройдут в четырёх районах Петербурга и семи районах Ленобласти.

Напомним, что за нарушение пешеходом правил дорожного движения предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Водителя за непредоставление преимущества пешеходам могут оштрафовать от 1500 до 2500 рублей.

Ранее в Ленобласти появилось больше 20 новых камер фиксации нарушителей. Во Всеволожском районе до конца года запустят 11 комплексов.

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