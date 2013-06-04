В Ленобласти появилось больше 20 новых камер фиксации нарушителей

Во Всеволожском районе до конца года запустят 11 комплексов.

В Ленинградской области заканчивают устанавливать фото- и видеокамеры для фиксации нарушений: превышение скорости, езду без ремня безопасности и разговоры по телефону за рулем. Всего установят 21 комплекс. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщили в пресс-служба Ленобласти.

Так, во Всеволожском районе до конца года запустят 11 комплексов. Они появятся в Янино-2, Пробу, поселок им. Свердлова, Озерки, Новое Девяткино, Сярьги, Бугры, Корабсельки, Кузьмолово, Энколово и Романовку.

В Гатчинском районе установили 5 камер: на Красносельском шоссе у Гатчины, в Коммунаре, в Вырице, деревне Малое Рейзино и в селе Воскресенское.

В Выборгском районе также появится 3 комплекса: в посёлках Черничное и Подгорье, в Каменногорске.

В Ломоносовском районе камеры будут следить за автомобилистами в Пикколово и Песках.

Ранее дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение. В МВД и Росстандарте готовят новый ГОСТ. который начнет действовать с 2022 года.

Фото: Piter.tv

