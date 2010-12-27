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В Петербурге и Ленобласти ожидаются ливни и грозы
Сегодня, 20:31
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nastya960
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В Петербурге и Ленобласти ожидаются ливни и грозы

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Днем ливни уйдут, но периодически все равно будет идти небольшой дождь

МЧС сообщает, что в субботу, 19 мая, город и область ждут сильные дожди с грозой и ветер порывами до 15 метров в секунду. 

Сохраняется вероятность возникновения отдельных очагов природных пожаров, а также развития их до крупных. Повышается вероятность подтопления жилого сектора, придворовых территорий, дорог, пойменных участков в посёлке Свирица (Волховский район). Также повышается вероятность кратковременных подтоплений жилого сектора, придворовых территорий, дорог, пойменных участков, обусловленных дождевыми паводками, на всей территории области

 Областное управление МЧС

Теги: гроза , дождь , погода спб
Категории: Новости СПб

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