В Петербурге и Ленобласти ожидаются ливни и грозы

МЧС сообщает, что в субботу, 19 мая, город и область ждут сильные дожди с грозой и ветер порывами до 15 метров в секунду.
Сохраняется вероятность возникновения отдельных очагов природных пожаров, а также развития их до крупных. Повышается вероятность подтопления жилого сектора, придворовых территорий, дорог, пойменных участков в посёлке Свирица (Волховский район). Также повышается вероятность кратковременных подтоплений жилого сектора, придворовых территорий, дорог, пойменных участков, обусловленных дождевыми паводками, на всей территории области
Областное управление МЧС