В Росии хотят запретить водителям онлайн сервисов называть себя "таксистами"

В Госдуме изучат инициативу о разделении водителей на "бомбил" и "таксистов".

Активисты общественного движения “За безопасность” обратились к депутатам Государственной думы с предложением запретить на законодательном уровне водителям из диспетчерских служб или интернет-агрегаторов называться “таксистами”.

В предложение активистов входит разделение водителей на “безопасных” таксистов, которые работают в таксопарках, и частниками, которые “бомбят” через сервис он-лайн такси.

По мнению лидеров организации, в настоящее время минимальные требования к перевозчикам увеличивают аварийность на дорогах страны. Глава движения Дмитрий Курдесов заявил, что зачастую сервисы и фирмы-посредники не следят за профессионализмом своих сотрудников-водителей. Они также не могут гарантировать, что таксист вышел на работу в трезвом состоянии.