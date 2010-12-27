В настоящий момент специалисты пытаются заинтересовать этой идеей частные предприятия.

В Петербурге хотят возродить столовые с диетическим питанием. По нению экспертов, такие меры помогут оздоровить людей с инфекционными заболеваниями. Об этом сообщил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой гигиены питания СЗГМУ имени И.И. Мечникова Виктор Закревский.

В настоящий момент идет начальная стадия обсуждения. По словам Закревского, в Европе уже есть такой опыт. Сейчас российские специалисты пытаются заинтересовать этой идеей частные предприятия.

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