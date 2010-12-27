Денис Четырбок предложил уменьшить налоги на плавучие доки

Депутат считает "несправедливым" высокие налоги на производственный водный транспорт в столице отечественного судостроения.

Депутат ЗакСа Петербурга Денис Четырбок предложил уменьшить налог на плавучие доки в городе на Неве, сообщила "Gazeta.SPb".

Если предложение будет принято, то налоговая ставка сократится с 200 до 100 рублей с каждой регистровой тонны валовой вместимости. Четырбок считает, что увеличение налоговой нагрузки в Петербурге является несправедливым, ведь город исторически считался столицей российского судостроения.

В 2017 году повысили налоги на яхты, катеры, гидроциклы, производственные плавучие объекты, к котором относятся доки. По мнению депутата, если законопроект примут, новые условия будут способствовать развитию экономики Петербурга.

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