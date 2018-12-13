В Петербурге ярким пламенем горел детский сад 

О пострадавших пока никакой информации нет.

В ночь на понедельник, 12 мая, в Калининском районе загорелся Детско-семейный клуб и Монтессори-сад Атмосфера. Об этом сообщает "Мегаполис".

Инцидент произошел по адресу Брянцева,7. На кадрах видно, что в помещении обгорели стены, а на полу валяются конструкции с потолка. О пострадавших пока никакой информации нет.

Мне тяжело писать, душат слезы. Я до конца не могу принять происходящее. Мне хочется верить, что на свете больше хороших людей...Очень больно. Друзья, сейчас мне очень нужна ваша поддержка. Пишите в комментариях, если вам есть, что сказать. Мои руки все-таки опустились отмечает директор сада Мила Смирнова

По словам владелицы, неизвестный проник в здание и умышленно поджог его.

Родители, чьи дети ходили в этот сад требуют открытого расследования поджога.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге задержали мужчину, который вытолкнул девушку из окна

Фото:"Атмосфера"- детский клуб Монтессори Петербург/вк