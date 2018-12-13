В Петербурге задержали мужчину, который вытолкнул девушку из окна 

Горожанина взяли под стражу до 11 августа этого года.

В понедельник, 13 мая, Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в отношении горожанина, который выкинул сожительницу из окна. Об эом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Так, Дмитрия Смирнова взяли под стражу до 11 августа.

Смирнов вину не признает, утверждает, что вменяемое деяние не совершал. Просил суд избрать домашний арест или подписку о невыезде сказано в сообщении

Следствие полагает, что 11 мая между петербуржцем и его 32-летней сожительницей произошел конфликт. Пара поссорилась во время распития спиртных напитков. Когда женщина пошла "остыть" на подоконник, мужчина подошел к ней и столкнул с 4-го этажа. К счастью, пострадавшей вовремя оказали необходимую помощь прохожие.

Расследование продолжается.

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