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В Петербурге годовая инфляция в ноябре замедлилась до 12,3%
Сегодня, 19:13
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В Петербурге годовая инфляция в ноябре замедлилась до 12,3%

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В Петербурге годовая инфляция замедлилась до 12,3% после 12,6% в октябре.

Во вторник, 20 декабря, северо-Западное управление Центробанка РФ предоставило отчет о динамике цен на продовольствие в Петербурге. Так стоимость продуктов за ноябрь выросла на 8,9%. При этом в октябре этот показатель составлял 9,95.

В отчете указано, что в ноябре медленнее повышались цены на молоко, творог, сыры, сливочное масло, некоторые виды колбас. Подешевели при этом свинина и куриные яйца.

В Петербурге годовая инфляция замедлилась до 12,3% после 12,6% в октябре. Также отмечается, что значительнее, чем по итогам середине осени подорожали туристические поездки за границу.

Фото: Piter.tv
 

Теги: годовая инфляция, цены
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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