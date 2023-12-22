В Петербурге Филармония отметит 200-летие премьеры Торжественной мессы Бетховена

Филармония имени Дмитрия Шостаковича в Петербурге отметит юбилей — 200-летие мировой премьеры Торжественной мессы Людвига ван Бетховена. Музыкальное произведение исполнят Камерный оркестр Заслуженного коллектива России и Хор Санкт-Петербургской консерватории под управлением немецкого дирижера Лео Кремера. Об этом рассказали в пресс-службе концертной организации.
Впервые месса прозвучала 26 марта 1824 года в зале купца Кусовникова (Малый зал филармонии) по инициативе князя Николая Голицына, который был большим поклонником творчества Бетховена. Это стало первым и последним исполнением этого музыкального произведения при жизни композитора.
Исполнение пройдет в рамках абонемента "Филармония от "Сотворения мира", объединяющего великие сочинения, чьи премьеры стали вехами в филармонической истории Петербурга.
Пресс-служба Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.
Уже в этом году сольные партии в Мессе исполнят ведущие солисты Мариинского театра: Жанна Домбровская, Дарья Рябоконь, Александр Тимченко, а также лауреат международных конкурсов Илья Мазуров, специализирующийся в области старинной музыки.
Отметим, что в рамках специального абонемента петербуржцы смогут услышать и другие шедевры мирового музыкального искусства, например, Пятую симфонию Шостаковича.
Ранее мы сообщили о новом репертуаре Филармонии для детей и молодежи.
Фото: ВКонтакте/ Петербуржская филармония им. Шостаковича
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