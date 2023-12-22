В Петербурге Филармония отметит 200-летие премьеры Торжественной мессы Бетховена

Произведение впервые прозвучало 26 марта 1824 года.

Филармония имени Дмитрия Шостаковича в Петербурге отметит юбилей — 200-летие мировой премьеры Торжественной мессы Людвига ван Бетховена. Музыкальное произведение исполнят Камерный оркестр Заслуженного коллектива России и Хор Санкт-Петербургской консерватории под управлением немецкого дирижера Лео Кремера. Об этом рассказали в пресс-службе концертной организации.

Впервые месса прозвучала 26 марта 1824 года в зале купца Кусовникова (Малый зал филармонии) по инициативе князя Николая Голицына, который был большим поклонником творчества Бетховена. Это стало первым и последним исполнением этого музыкального произведения при жизни композитора.

Исполнение пройдет в рамках абонемента "Филармония от "Сотворения мира", объединяющего великие сочинения, чьи премьеры стали вехами в филармонической истории Петербурга. Пресс-служба Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Уже в этом году сольные партии в Мессе исполнят ведущие солисты Мариинского театра: Жанна Домбровская, Дарья Рябоконь, Александр Тимченко, а также лауреат международных конкурсов Илья Мазуров, специализирующийся в области старинной музыки.

Отметим, что в рамках специального абонемента петербуржцы смогут услышать и другие шедевры мирового музыкального искусства, например, Пятую симфонию Шостаковича.

Ранее мы сообщили о новом репертуаре Филармонии для детей и молодежи.

Фото: ВКонтакте/ Петербуржская филармония им. Шостаковича