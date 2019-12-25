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В Петербурге двухлетний ребенок получил химический ожог после игры с набором "Юный химик"
Сегодня, 12:34
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В Петербурге двухлетний ребенок получил химический ожог после игры с набором "Юный химик"

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Его госпитализировали в тяжелом состоянии в Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н. Ф. Филатова с химическим ожогом пищевода.

29 декабря в квартире дома по проспекту Науки в Калининском районе Петербурга двухлетний мальчик отравился во время игры с набором "Юный химик". Об этом стало известно Piter.TV.

Ребенок по недосмотру матери выпил вещество из набора химических экспериментов. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н. Ф. Филатова с химическим ожогом пищевода.

Семья неполная, на учете в ОДН не состоит. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: школьница из Петербурга отравилась таблетками дважды за три дня.

Фото: Piter.TV

Теги: проспект науки, химический ожог
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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