В Петербурге двухлетний ребенок получил химический ожог после игры с набором "Юный химик"

Его госпитализировали в тяжелом состоянии в Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н. Ф. Филатова с химическим ожогом пищевода.

29 декабря в квартире дома по проспекту Науки в Калининском районе Петербурга двухлетний мальчик отравился во время игры с набором "Юный химик". Об этом стало известно Piter.TV.

Ребенок по недосмотру матери выпил вещество из набора химических экспериментов. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н. Ф. Филатова с химическим ожогом пищевода.

Семья неполная, на учете в ОДН не состоит. Проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: школьница из Петербурга отравилась таблетками дважды за три дня.

Фото: Piter.TV