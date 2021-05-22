В Петербурге двух мам оштрафовали за подделку документов будущих первоклассников

Женщины хотели отправить своих дочерей первый класс школы № 80 Петроградского района.

В пятницу, 18 марта, в Петербурге оштрафовали двух женщина за подделку документов при зачислении своих детей в первый класс. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Женщины хотели отправить своих дочерей первый класс школы № 80 Петроградского района. Однако дети могли поступить туда только во второй очереди из-за места жительства. Женщины приискали свидетельства о регистрации детей в квартире дома на улице Подковырова. В дальнейшем этот документ использовался при зачислении в школу.

В результате матери признали свою вину, а также внесли благотворительные взносы в размере 5 и 10 тысяч рублей. Суд прекратил уголовное преследование и выписал каждой фигурантке штраф по 5 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv

