В Петербурге пьяные незнакомцы ворвались в квартиру инвалида. Его брат от испуга выпрыгнул в окно

Мужчина лежал под окнами дома и звал на помощь.

В пятницу, 19 февраля, в Кировском районе Петербурга задержали двух пьяных мужчин, которые ворвались в квартиру инвалида и напугали хозяев. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Инцидент произошел в одном из домов на проспекте Народного Ополчения. К стражам порядка обратились местные жители, которые услышали крики о помощи. Прибывший на место происшествия наряд вневедомственной охраны обнаружил в снегу под окнами дома мужчину.

Он рассказал, что к нему в квартиру на втором этаже ворвались двое пьяных агрессивных незнакомцев. Дебоширы выломали дверь и набросились на хозяев жилья. Испугавшись за свою жизнь, мужчина выпрыгнул в окно. Однако в квартире остался его брат, инвалид II группы.

К моменту задержания пьяные негодяи успели избить беззащитного инвалида. Выпрыгнувшему из окна брату потребовалась помощь медиков. Его увезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на проспекте Стачек мужчина с кулаками набросился на свою соседку.

Фото: pixabay.com