На проспекте Стачек мужчина с кулаками набросился на свою соседку

Пострадавшая была вынуждена обратиться за помощью в травмпункт.

Вечером 18 февраля в Кировском районе Петербурга задержали мужчину, который набросился на свою соседку с кулаками. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Возле дома на проспекте Стачек к патрулировавшим на маршруте стражам порядка обратилась женщина. Она заявила, что на нее напал сосед, с которым сложились плохие отношения. Мужчина нанес женщине удары.

Подозреваемого задержали на месте происшествия и передали сотрудникам 31-го отдела полиции для выяснения обстоятельств. Пострадавшей пришлось обратиться за помощью в травмпункт.

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