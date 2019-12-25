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На проспекте Стачек мужчина с кулаками набросился на свою соседку
Сегодня, 14:29
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Alena_Zinovieva

На проспекте Стачек мужчина с кулаками набросился на свою соседку

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Пострадавшая была вынуждена обратиться за помощью в травмпункт.

Вечером 18 февраля в Кировском районе Петербурга задержали мужчину, который набросился на свою соседку с кулаками. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Возле дома на проспекте Стачек к патрулировавшим на маршруте стражам порядка обратилась женщина. Она заявила, что на нее напал сосед, с которым сложились плохие отношения. Мужчина нанес женщине удары.

Подозреваемого задержали на месте происшествия и передали сотрудникам 31-го отдела полиции для выяснения обстоятельств. Пострадавшей пришлось обратиться за помощью в травмпункт.

Ранее мы писали, что неизвестные до полусмерти избили мигранта у кафе на Товарищеском проспекте.

Фото: pixabay.com

Теги: нападение, соседи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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