Лукашенко пообещал жесткий ответ на любую агрессию против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал жесткий ответ на любую агрессию против страны. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности.
Белорусский лидер напомнил, что принятая в 2010 году концепция нацбезопасности не потеряла своей актуальности. По его словам, она показала свою эффективность в самый острый период внешнего давления на страну. Лукашенко отметил, что и сегодня власти адекватно реагируют на брошенные вызовы.
В случае любой агрессии ответ будет быстрым, жестким и адекватным.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил о выполнении почти на 80% союзных программ России и Белоруссии.
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