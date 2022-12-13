Лукашенко заявил о выполнении почти на 80% союзных программ России и Белоруссии

В Минске напомнили о решении основных моментов по налогам и таможенным сборам.

Президент Александр Лукашенко заявил о выполнении почти на 80% союзных программ между Россией и Белоруссией. Соответствующей информацией глава государства поделился в ходе выступления перед российскиим коллегой Владимиром Путиным. Политик согласился с мнением главы Кремля о том, что правительства уже смогла согласовать ключевые моменты в налоговой, таможенной и других экономических сферах, хотя ранее фиксировалась некая конкуренция между "Мазом" и "Камазом". Политик заметил, что уже подготовлено помещение для работы на территории республики совместного налогового комитета.

28 программ, которые мы наметили, под 80% уже выполнены. Гуманитарные в основном остались. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко заметил, что сейчас Белоруссия выпускает комплектующие для "Камаза", а "Камаз" делает для "Маза". По мнению иностранца, когда с внутреннего рынка ушли зарубежные производители, эту нишу заняли отечественные компании. Власти страны фиксируют некоторые проблемы, но при этом по вопросам ведется кооперация.

Лукашенко заявил о беспрецедентном товарообороте России и Белоруссии.

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