В Белоруссии оценили экономическое взаимодействие с РФ.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о беспрецедентном товарообороте России и Белоруссии. Соответствующей информацией с журналистами глава государства поделился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Политики обсудили развитие Союзного государства и итоги 2022 года в экономической сфере. Республиканский политик уточнил, что в прошлом году компании из России заказали у белорусских программистов и разработчиков из IT-индустрии технологические продукты на общую сумму, превышающую 300 миллионов долларов.

Оборот товарами и услугами у нас в прошлом году беспрецедентный – 50 миллиардов долларов. Около 44 миллиардов – товарами и плюс еще услуги. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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