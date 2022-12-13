  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:37
145
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко заявил о беспрецедентном товарообороте России и Белоруссии

0 0

В Белоруссии оценили экономическое взаимодействие с РФ.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о беспрецедентном товарообороте России и Белоруссии. Соответствующей информацией с журналистами глава государства поделился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Политики обсудили развитие Союзного государства и итоги 2022 года в экономической сфере. Республиканский политик уточнил, что в прошлом году компании из России заказали у белорусских программистов и разработчиков из IT-индустрии технологические продукты на общую сумму, превышающую 300 миллионов долларов.

Оборот товарами и услугами у нас в прошлом году  беспрецедентный – 50 миллиардов долларов. Около 44 миллиардов – товарами и плюс еще услуги.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии 

Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики МиГ-25.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: it-технологии, александр лукашенко, белоруссия, союзное госудаорство, товарооборот, торговля
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии