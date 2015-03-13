Инцидент произошел днем в магазине на Ленинском проспекте.

В Петербурге неизвестные украли в "Спортмастере" спортивные штаны. Об этом 5 октября Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем в магазине на Ленинском проспекте. Судя по кадрам, двое мужчин уже направлялись к выходу, как вдруг сработала противокражная система. К молодым людям подошли охранники, которые решили выяснить ситуацию мирным путем. Однако в какой-то момент что-то пошло не так: по данным Piter.tv, неизвестные были вооружены ножами.

По предварительным данным, мужчины украли спортивные штаны фирмы Nike, которые стоили 4500 рублей. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее мы писали, что воришка с залысиной вынес из магазина косметики крем, пудру и лосины.

Видео: Piter.tv