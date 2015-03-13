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В Петербурге неизвестные украли в "Спортмастере" спортивные штаны

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Инцидент произошел днем в магазине на Ленинском проспекте.

В Петербурге неизвестные украли в "Спортмастере" спортивные штаны. Об этом 5 октября Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел днем в магазине на Ленинском проспекте. Судя по кадрам, двое мужчин уже направлялись к выходу, как вдруг сработала противокражная система. К молодым людям подошли охранники, которые решили выяснить ситуацию мирным путем. Однако в какой-то момент что-то пошло не так: по данным Piter.tv, неизвестные были вооружены ножами. 

По предварительным данным, мужчины украли спортивные штаны фирмы Nike, которые стоили 4500 рублей. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее мы писали, что воришка с залысиной вынес из магазина косметики крем, пудру и лосины.

Видео: Piter.tv

Теги: кража, спортивные штаны, спортмастер
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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