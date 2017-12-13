В Петербурге две женщины добровольно напились уксуса

В Прощеное Воскресенье в больницу поступили три женщины с тяжелым отравлением раствором.

18 февраля в Калининском районе Санкт-Петербурга с острым отравлением уксусом в больницу попали три девушки. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", один из инцидентов оказался криминальным.

Известно, что НИИ скорой помощи доставили двух женщин, которые выпили уксусную кислоту. 24-летнюю петербурженку забрали из ее дома на Кушелевской дороге. Сообщается, что девушка получила серьезные ожоги, но врачи успели ее спасти. На данный момент ее жизни ничего не угрожает. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В этот же день из дома по Минеральной улице врачи экстренно госпитализировали 36-летнюю гражданку Таджикистана. Женщина намеренно выпила 20 мл уксуса. В больнице пациентка устроила истерику и кричала о том, что не видит дальнейшего смысла жизни.

Также ранее Piter.tv сообщал о страшном инциденте на Карпинской улице. Прохожие вызвали скорую 24-летней уроженке Таджикистана, которая стала жертвой своего возлюбленного. Ее жестоко избил 29-летний земляк, а потом насильно залил в нее уксус. Она была госпитализирована с химическими ожогами рта и пищевода, а также с множественными травмами головного мозга, грудной клетки и живота.

Стоит отметить, как выяснилось позже, пострадавшая сама выпила кислоту после драки с сожителем. На данный момент она находится в тяжелом состоянии. Обидчика задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.