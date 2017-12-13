Мигрант нелегал пытал уксусом собственную девушку

Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Уроженку Таджикистана госпитализировали в тяжелом состоянии после ссоры с сожителем, который в порыве ярости залил в род девушке уксусную кислоту.

По информации АН "Оперативное прикрытие", инцидент произошел рано утром 17 февраля. Изувеченную 24-летнюю девушку заметили прохожие. Они вызвали скорую. Как оказалось, у молодой пары вспыхнул конфликт. Парень сначала начал избивать свою возлюбленную, а потом решил устроить ей пытки, вливая в рот уксус. Пострадавшей удалось вырваться и убежать из съемной квартиры на Северном проспекте.

В НИИ скорой помощи у пациентки диагностировали химический ожог слизистой рта и пищевода, сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, закрытую травму живота и гематому левого плеча. Девушка находится в тяжелом состоянии.

Потерпевшая смогла рассказать о том, что ее избил парень. Оперативники задержали по указанному адресу 29-летнего безработного гражданина Таджикистана. По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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