В Петербурге две иммигрантки похитили ребенка

Дело о похищении младенца направлено на рассмотрение в Красносельский районный суд.

В Санкт-Петербурге две иммигрантки похитили младенца прямо из роддома. В среду, 17 июля, пресс-служба прокуратуры Петербурга сообщила о передаче дела в Красносельский районный суд.

По материалам дела, ещё в 2018 году уроженки Узбекистана договорились помочь беременной землячке избавиться от ребёнка - передать его на воспитание другой семье. Но уже после родов женщина изменила своё решение и отказалась отдавать младенца. Несмотря на это злоумышленницы похитили ребёнка и попытались скрыться. Сейчас с новорожденным всё в порядке, его нашли и вернули матери.

Против похитительниц возбуждено уголовное дело по п. а, д ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение человека, совершенное группой лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего".

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