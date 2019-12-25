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В Петербурге два моста разведут из-за репетиции "Алых парусов" в ночь на 13 июня
Сегодня, 20:00
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В Петербурге два моста разведут из-за репетиции "Алых парусов" в ночь на 13 июня

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Из-за празднования Дня России большинство переправ не станут разводить.

В ночь на 13 июня в Петербурге разведут Благовещенский и Дворцовый мосты. Ограничение связано с репетицией "Алых Парусов". Об этом сообщили в  пресс-службе "Мостотреста". 

Переправы разведут на несколько минут.  Так, Благовещенский мост будет разведен с 22:50 до 23:25, а также с 02:20 до 02:55, Дворцовый — с 00:30 до 02:50.

Отметим, что другие мосты из-за празднования Дня России будут работать в новом режиме. В эту ночь их разводить не станут.

Ранее на Piter.tv: в ночь на 12 июня изменят график разводки трех мостов Петербурга.

Фото:  Вконтакте / Алые Паруса 

Теги: алые паруса репетиция, выпускники, дороги, разведут два моста, транспорт, школьники
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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