В Петербурге до конца объявят конкурс на эскизный проект Пейзажного парка в Красногвардейском районе

Принять участие в конкурсе могут и профессионалы, и новички.

В ближайшее время в Петербурге объявят конкурс на эскизный проект Пейзажного парка в Красногвардейском районе, строительство которого намечено на 2023-2024 годы. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Такой парк станет подарком для жителей сразу нескольких жилых кварталов. По словам советника главы администрации района Данилы Шишкина, конкурс будет открытым, поэтому принять участие смогут как архитектурные бюро с именем, так и те, кто только начинает работать со средой. Подвести его итоги планируется до конца этого года.

В следующем году проект парка разработают, а до 2024 должны начать работы. При создании парка будут учитывать идеи и советы жителей района. Предложения уже собирают в специальной группе "ВКонтакте".

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Фото: Татьяна Быковская