В петербургских ЗАГСах до 10 марта запретили чествование юбиляров супружеской жизни

Дворцы бракосочетания ждут распоряжения от комитета.

До 10 марта в ЗАГСах и дворцах бракосочетаний Петербурга запретили проводить чествования юбиляров супружеской жизни. По информации "Фонтанки", повторную регистрацию брака через 25, 50, 55, 65 и 70 после свадьбы в ЗАГСах были готовы провести без гостей.

Известно, что после 10 марта дворцы бракосочетаний получат распоряжение от комитета по делам ЗАГС и узнают, в каком режиме будут работать с чествованием юбиляров. До этих пор заявления не принимают. Кроме того, до 15 мая пожилых юбиляров вовсе отказались принимать в связи с еще не заглохшей пандемией коронавируса и неснятыми ограничениями Роспотребнадзора: до 15 мая лицам старше 65 лет рекомендовано быть дома.

Как петербуржцы борются за регистрацию брака в эпоху пандемии.

Фото: Piter.TV