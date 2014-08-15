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В Петербурге девушка отравилась неизвестным препаратом и впала в кому‍
Сегодня, 10:41
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alexandra08
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В Петербурге девушка отравилась неизвестным препаратом и впала в кому‍

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Школьницу нашли в квартире на улице Вадима Шефнера.

Во вторник, 30 октября, в одну из больниц Петербурга привезли школьницу с отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщает "Канал 78".

По версии правоохранительных органов, 29 октября около 4 часов утра в детскую клиническую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова привезли 17-летнюю девушку в коме. Ее нашли в квартире на улице Вадима Шефнера. Врачи выявили у школьницы острое пероральное отравление неизвестным веществом. Сейчас проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на проспекте Непокоренных девочка отравилась таблетками от туберкулеза.

Фото: pixabay.com

Теги: отравилась , улица вадима шефнера
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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