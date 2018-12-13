На улице Вадима Шефнера активисты призвали полицию в борьбе за незаконно занятую землю ЗСД

Активисты пытаются бороться с нелегальным захватом земельного участка в Василеостровском районе города.

В Василеостровском районе Петербурга местные жители организовали экстренную встречу с представителями компании "Терра Нова" и АО "ЗСД". Собрание решили провести на территории, на которой будет продолжена улица Вадима Шефнера (Невская губа, участок 93). Общественные активисты и представители управляющей организации "Невский дом" создают коллективное заявление о самовольном занятии земельного участка неустановленными лицами.

На данный момент петербуржцы дождались прибытия правоохранительных органов, чтобы те зафиксировали факт нелегального захвата территории у правообладателя - АО "ЗСД". Предприятие не давала разрешение на размещение стационарного объекта на земле. Оперативники объяснили, что административное дело по данному инциденту находится в производстве.

Местные жители недовольны тем, что анонимный предприниматель обустроил бытовку с туалетными кабинами. Установить личность бизнесмена не удалось, поэтому общественники сразу же обратились за помощью в МВД.

Активисты заметили, что после публикации в Сети на место событий приехал чиновник из отдела землепользования местной Администрации.

Ранее Piter.tv писал о том, что в "Питерлэнде" контактный зоопарк кормил животных с ветеринарными нарушениями.

Фото: Вконтакте/Сделай район лучше