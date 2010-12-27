На проспекте Непокоренных девочка отравилась таблетками от туберкулеза

Школьница, проживающая на Гражданке, отравилась таблетками от туберкулеза. Об этом сообщают городские СМИ.
Из квартиры на проспекте Непокоренных 23 октября в половине шестого утра в Детскую больницу №5 имени Филатова привезли 16-летнюю девушку. У нее диагностировали острое отравление препаратом от туберкулеза. Сейчас школьница находится в тяжелом состоянии.
Она сама призналась позже, что приняла 10 таблеток препарата. Девушка находится на домашнем обучении, на учете не состоит.
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Фото: Piter.TV