В Петербурге цыганка ввела девушку в "гипноз" и вернула ей вместо золота камни

Таинственная гадалка в длинной юбке предложила снять порчу с 16-летней девушки и вернула ей камни вместо золота

Студентка педагогического коледжа Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением, что ее загипнотизировала цыганка. Девушка добровольно отдала «гадалке» цепочку, кольцо и серьги для снятия внезапно обнаруженной порчи. Обратно она получила сверток, в котором оказались обычные камни.

21 октября в районе Красносельского шоссе 16-леьнюю девушку остановила цыганка. Она по рукам определила, что на студентке лежит порча, которую необходимо снять. Для проведения обряда представительнице каченого народа потребовались золотые украшения с «проклятой». Она завернула их в бумагу и положила студентке в бюстгальтер. Очнувшись уже на остановке, девушка развернула бумагу и обнаружила там камни.

Общая стоимость украденного оценили в 12 тысяч рублей. Полиция разыскивает «гадалку-гипнотизершу».

Напомним, что накануне Петербуржец дал цыганам на "очистку" 800 тысяч рублей