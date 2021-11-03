Петербуржцы делятся красочными фотографиями и видеозаписями в социальных сетях.

Во вторник, 12 июля, в Петербурге бушует циклон "Зельда".

Петербуржцы делятся красочными фотографиями и видеозаписями в социальных сетях.

Ливни и грозы в очередной раз продемонстрировали неэффективность ливневых канализаций Санкт-Петербурга. Уже несколько лет жители Северной столицы жалуются на старые ливневки, которые не спасают город от капризов погоды. И обрушившийся на Петербург циклон "Зельда" вновь показал их неэффективность. В администрацию губернатора Александра Беглова с утра начали поступать жалобы на целые реки и озера, образовавшиеся в результате грозы.

Фото: Вконтакте / Галина Терещенкова, Владислав Киселёв

Видео: Вконтакте / Борис Борисов