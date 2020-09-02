В Петербурге более 700 пациентов с коронавирусом оказались в реанимации

За минувшие сутки в ковидные стационары поступили еще 484 больных.

Еще 708 пациентов, у которых диагностировали коронавирус, оказались в реанимациях. Об этом сообщили в оперативном штабе в субботу, 13 ноября.

Для больных пневмониями и COVID-19 свободно почти 38% мест из 9 488 выделенных. На лечении в стационарах сегодня находятся 7,5 тыс. горожан. За последние 24 часа в ковидные боксы привезли 484 человека. К аппаратам ИВЛ подключили 383 зараженных.

В городе ушли из жизни 70 больных ковидом. Известно, что в Петербурге от коронавируса скончался вакцинированный мужчина. Дмитрий Лисовец прокомментировал его смерть и пообещал провести экспертизу.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Северной столице пенсионеры получат персональные приглашения на вакцинацию.

Фото: Piter.tv