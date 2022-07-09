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В Петербурге более 100 тыс. мусульман собрались на молитве в Курбан-Байрам
Сегодня, 19:51
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В Петербурге более 100 тыс. мусульман собрались на молитве в Курбан-Байрам

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Александр Беглов отметил, что "идеи духовных ценностей – основа многонационального государства".

Сегодня, 28 июня, около 110 тыс. мусульман пришли на молитву в Курбан-Байрам. Об этом сообщили в духовном управлении мусульман Петербурга.

Богослужение провел духовный лидер мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России муфтий Равиль-Хазрат Панчеев в главной мечети Северо-Западного федерального округа. 

Равиль-Хазрат рассказал о том, что верующие молятся о единстве, благополучии и мире в семье. 

С праздником Курбан-Байрам поздравил мусульман Александр Беглов. Губернатор отметил, что "идеи духовных ценностей – основа многонационального государства". 

Фото: Piter.TV

Теги: курбан-байрам, мусульмане петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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