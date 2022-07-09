В Петербурге более 100 тыс. мусульман собрались на молитве в Курбан-Байрам

Александр Беглов отметил, что "идеи духовных ценностей – основа многонационального государства".

Сегодня, 28 июня, около 110 тыс. мусульман пришли на молитву в Курбан-Байрам. Об этом сообщили в духовном управлении мусульман Петербурга.

Богослужение провел духовный лидер мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России муфтий Равиль-Хазрат Панчеев в главной мечети Северо-Западного федерального округа.

Равиль-Хазрат рассказал о том, что верующие молятся о единстве, благополучии и мире в семье.

С праздником Курбан-Байрам поздравил мусульман Александр Беглов. Губернатор отметил, что "идеи духовных ценностей – основа многонационального государства".

Фото: Piter.TV