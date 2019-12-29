Они грозят владельцам ответственностью по Уголовному кодексу, если они не изменят концепцию.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что в Петербурге богохульное кафе привлекло к себе внимание активистов "Сорок Сороков". Об этом сообщают активисты в соцсети "ВКонтакте".

"Терновый венец на фасаде обрамляющий раздетую тётку, неоновый крест, который несёт голый античный мужик с надписью "грех найдёт тебя", с ангельскими крыльями оголенная полуженщина/полумужчина над барной стойкой, мальчики-бармены в виде западных священников....- это не фильм ужасов. Это сегодня в Питере открылось богохульное кафе под названием "GOD"", —возмущенно пишут активисты.

Активисты намерены привлечь к уголовной ответственности владельцев бара. речь идет о статье за оскорблении чувств верующих. Соответствующие меры к богохульному кафе применят, если владельцы не изменят концепцию заведения.

В баре отмечают, что православие не имеет никакого отношения к заведению.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти вандалы залили краской мемориал финским жителям.

Фото:Piter.TV