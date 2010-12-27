В Зеленогорске женщину убила бешеная оса

Насекомое напало на свою жертву у Финского залива.

У Финского залива на женщину напала бешеная оса. Пострадавшая скончалась от анафилактического шока прямо на пляже. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Все произошло на одном из пляжей Зеленогорска. Бешеная оса напала на петербурженку, когда та отдыхала у воды. После укуса насекомого женщине сразу стало плохо. На место происшествия прибыли врачи, однако откачать пострадавшую не смогли. По предварительным данным, смерть наступила от анафилактического шока. Яд бешеной осы мог спровоцировать в организме повышенную чувствительность.

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